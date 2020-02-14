Российский актер Александр Панкратов-Черный, который прошлым летом попадал в реанимацию, получает пенсию порядка 44 000 рублей (около 17 000 грн), и по его мнению, это очень мало.

Об этом Александр Панкратов-Черный заявил в комментарию порталу Teleprogramma.pro.

Так, по словам актера, он получает пенсию в 14 860 рублей (5 718 грн) и московскую надбавку для народных артистов в 30 000 рублей (11 544 грн). Всего выходит 44 000 рублей (около 17 000 грн).

"Денег, конечно, немного. На еду хватает, а вот на развлечения уже нет", - сказал Панкратов-Черный.

По его словам, такая сумма не позволяет, к примеру, поехать на море. Более того, после оплаты за квартиру денег остается совсем мало.

"Это просто грабеж. Говорят кругом — поднять культуру. Работники культуры в нищете живут", - сказал Панкратов-Черный.

Также он посочувствовал артистам в провинции, зарплата которых составляет 9 000 - 11 000 рублей (3 463 - 4 232 грн), а им на эти деньги зачастую приходится содержать семью. По его словам, однажды он общался с актером из Суздаля, которому приходилось выращивать на огороде картошку, чтобы выживать при такой низкой зарплате.

Напомним, в прошлом году Панкратова-Черного вывели из самолета за просьбу налить ему водки.