Российская телеведущая Ксения Собчак, которую в январе сняли с рейса в аэропорту Москвы, так как она не хотела ожидать взлета пристегнутой, опубликовала фото с отдыха на Мальдивах, где она отдыхает вместе с дизайнером Яной Расковаловой и певицей Глюкозой.

Снимок Собчак опубликовала в своем Instagram и подписала: "Отчаянные и отчаявшиеся"... с хэштегом моя валентинка. Автором фото выступил муж Яны Вадим Расковалов.

Собчак с обнаженными подругами сидит по центру, прикрывая ладонями рук грудь дизайнера Яны Расковаловой и певицы Натальи Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза. Под снимком Ионова оставила комментарий и призналась в любви подружкам: "Главное в жизни - это поддержка, люблю вас мои девочки!". Ей в ответ пользователи написали, что она - хорошая подруга, потому что "грудь Ксении визуально увеличили".

Фото: xenia_sobchak/Instagram

Ранее Ксения публиковала серию снимков о том, как она с подругами отдыхает на Мальдивах в просторной вилле в эко-стиле, расположенной на натуральном острове с вековыми деревьями.

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