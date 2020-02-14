Офис генпрокурора Украины собирает доказательства принудительной паспортизации гражданского населения на неподконтрольных территориях Донбасса для передачи в Международный уголовный суд (Гаага).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора собирает и документирует доказательства насильственной политики оккупационных администраций РФ о получении гражданами Украины - жителями временно оккупированных территории Луганской и Донецкой областей "паспортов" псевдореспублик для направления информационного сообщения в Офис прокурора Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что наличие такого паспорта для лиц, трудоустроенных в структурах местных администраций, является обязательным условием, ведь его отсутствие считается основанием для увольнения.

"Такие умышленные принудительные действия незаконных администраций, контролируемых РФ, являются грубым нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокол 1977 года", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что по предварительным данным, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей вероятно получено более 500 тыс. "паспортов" - 300 тыс. и 200 тыс. соответственно.

"На национальном уровне процессуальное руководства областных прокуратур следователями СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляется досудебное расследование по уголовным производствах за нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, что прокуратура назвала паспортизацию в "ЛНР" насильственной и завела дело.

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