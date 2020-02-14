В Днепре военный грузовик "Урал" столкнулся с автомобилем Porsche Cayenne, который остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешехода. ДТП произошло на проспекте Ивана Мазепы и попало на видео.

По предварительнным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции. Водитель военного авто не успел отреагировать на остановку впереди идущего Porsche Cayenne и после столкновения они вместе покатились вперед. К счастью, пешеход уше успел перейти дорогу и не попал под колеса.

Стоит отметить, что Porsche Cayenne при столкновении получил существенные повреждения задней части. На месте инцидента работала полиция. В отношении водителя военного грузовика составили админпротокол.

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