Эвакуацию украинцев из китайского Уханя, который стал эпицентром коронавируса, будет выполнять авиакомпания SkyUp.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения пишут "Украинские новости".

Отметим, что уже второй авиарейс, который должен доставить украинцев на родину, вылетит из Китая во вторник, 18 февраля. Перед посадкой врачи осмотрят всех украинцев, которые находятся сейчас в Ухане, но на самолет пустят только здоровых.

Напомним, "Страна" писала о том, как недавно украинка из охваченного эпидемией Уханя пожаловалась, что Родина забыла о своих гражданах.

Дело в том, что по состоянию на конец января в Ухане находилось 57 украинцев и 54 из них согласились на эвакуацию. Однако ее не могли провести сразу, в начале февраля.

Также мы писали, что эвакуированных из Китая украинцев обяжут подписать согласие на двухнедельный карантин.