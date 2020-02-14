Нардеп Верховной Рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко направил в парламент постановление о создании Временной следственной комиссии по возможной тайной встрече в Омане президента Украины Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, о которой рассказывали журналисты телепроекта "Схемы".

Об этом Гончаренко заявил в своем телеграм-канале.

"Если факт данной встречи подтвердится, то это может стать причиной начала процедуры импичмента и выдвижения Зеленскому обвинений в государственной измене. Приглашаю присоединиться все фракции к данной ВСК и провести честное и открытое расследование", - написал Гончаренко.

Депутат провел параллель раскрытой "Схемами" встречи с Переяславской радой, так как они произошли в один и тот же день: "Ужасно еще то, что в то время, как Зеленский проводил новую "Оманскую Раду" в Иране, наш самолет был сбит российской ракетой, а на фронте умирали наши солдаты. Кстати, Переяславская Рада тоже была 8 января. Совпадение? Не думаю. В России любят такие исторические жесты".

Скришот: Алексей Гончаренко в Телеграм

Напомним, что в Офисе президента Украины заявили, что информация в сюжете программы "Схемы" о встрече президента Владимира Зеленского с российским чиновником в Омане "целиком и полностью не соответствует действительности".

Отрицает факт встречи и Кремль. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сведения "Схем" ложью.