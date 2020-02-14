В Харькове 14 февраля после продолжительной болезни скончался доктор биологических наук, профессор Харьковского национального университета Виктор Токарский. Основателю Дня сурка и хранителю сурка Тимки 2 февраля исполнилось 65 лет.

Об этом сообщает KharkivToday.

По словам пресс-секретаря ХНУ имени В. Н. Каразина Лилии Змий, о прощании с Виктором Токарским сообщат дополнительно.

"Он был хорошим человеком. Настоящим и добрым, чутким и внимательным к мелочам. И я не раз обращался к нему за помощью и всегда получал ее. Всегда. Всю свою жизнь он посвятил изучению и, главное, сохранению одного из самых ценных степных представителей – сурка степного. А еще именно его усилиями был создан живописный Двуречанский национальный природный парк. И еще огромное количество добрых дел. Помним... ", - написал о Токарском заместитель директора Двуречанского парка Андрей Тупиков.

"Всю свою жизнь он посвятил изучению и сохранению одного из самых ценных степных представителей - сурка степного", - отметил коллега покойного Сергей Сидоровский.

Фото: facebook.com/serge.sidorovsky

Напомним, в Украине знали Виктора Токарского как смотрителя степного сурка-предсказателя погоды Тимки. Ученый с 2004 года был опекуном сначала Тимки І, а затем - Тимки ІІ. В этом году, как и в прошлом, Тимку III будила от зимней спячки дочь профессора - Надежда Токарская.

"Страна" писала, что сурок Тимка пришел в шок от отсутствия зимы в Украине и выступил с погодным предсказанием.

Также главный предсказатель Украины Тимка II ответил, есть ли жизнь на Марсе.