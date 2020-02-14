Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что правительство РФ намекает, что готово предложить единые цены на энергоносители взамен на присоединение Беларуси к России.

Об этом со ссылкой на слова Лукашенко пишет "Белта".

Так, Александр Лукашенко сообщил, что российское правительство воспринимает интеграцию двух государств как поглощение Беларуси.

"В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители… Это не интеграция. Это инкорпорация. На это я никогда не пойду", - сказал Лукашенко.

Также он добавил, что и после своего президентства продолжит отстаивать суверенитет Беларуси, но Минск и Москва продолжат работу по дорожным картам интеграции.

"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - сказал Лукашенко.

Отметим, что ранее Лукашенко заявил о невозможности присоединения страны к Российской Федерации.

Напомним, совсем недавно, 7 февраля, президенты Беларуси и России встретились в Сочи. Там они обсудили, в том числе, вопрос интеграции двух государств. Впрочем, еще до этого Лукашенко заявил, что Беларусь входить в состав России не будет.

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