Звезда Голливуда, актер Орландо Блум похвастался новой татуировкой в честь своего сына от предыдущего брака с супермоделью Мирандой Керр - Флинна.

На 44-м году жизни артист вытатуировал имя 9-летнего сына азбукой Морзе. Однако вскоре фанаты звезды заметили, что имя Флинна было переведено на морзянку неверно. Вместо буквы "Л" татуировщик набил Блуму букву "Р".

Фото: Орландо Блум в Инстаграм

Автором курьезной татуировки стал венгерский художник Балаш Берчени.

Ранее "Страна" писала о том, что Орладно Блум наконец-то женился на 35-летней певице Кэти Перри в декабре.

Также мы рассказывали, что известный по ролям во "Властелине колец" и "Пиратах Карибского моря" английский киноактер был остановлен полицией и оштрафован за превышение скорости на дороге в Беверли-Хиллз.