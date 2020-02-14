Орландо Блум набил тату в честь сына языком азбуки Морзе, но с ошибкой. Фото
Звезда Голливуда, актер Орландо Блум похвастался новой татуировкой в честь своего сына от предыдущего брака с супермоделью Мирандой Керр - Флинна.
На 44-м году жизни артист вытатуировал имя 9-летнего сына азбукой Морзе. Однако вскоре фанаты звезды заметили, что имя Флинна было переведено на морзянку неверно. Вместо буквы "Л" татуировщик набил Блуму букву "Р".
Фото: Орландо Блум в Инстаграм
Автором курьезной татуировки стал венгерский художник Балаш Берчени.
Ранее "Страна" писала о том, что Орладно Блум наконец-то женился на 35-летней певице Кэти Перри в декабре.
Также мы рассказывали, что известный по ролям во "Властелине колец" и "Пиратах Карибского моря" английский киноактер был остановлен полицией и оштрафован за превышение скорости на дороге в Беверли-Хиллз.