Минфин США ввел санкции против Олега Дерипаски на основании информации о том, что российский миллиардер отмывал деньги для президента России Владимира Путина.

Об этом сообщила газета Financial Times, ознакомившись с письмом, направленным Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США адвокатам Дерипаски.

В этом письме подчеркивается, что в 2016 году Дерипаска был "...идентифицирован как одно из лиц, владеющих активами и отмывающих средства от имени президента России Владимира Путина".

Олег Дерипаска отреагировал сегодня на публикацию Financial Times. "Статья Financial Times - просто перепев лживых доводов американских бюрократов", - заявил предприниматель, пишет Газета.ру

По его словам, любой, кто возьмет на себя труд прочитать письмо OFAC (управления Минфина США по контролю за иностранными активами), увидит, что оно состоит из голословных обвинений и полного бреда.

"Это просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства - их отклонил бы любой суд в мире", - добавляет Дерипаска. Он настаивает, что у OFAC нет и никогда не было оснований для введения санкций. "Дело против меня - это нарушение прав человека и попытка использовать юридическую систему США в политических целях", - сообщает российский предприниматель.

"Над этими обвинениями можно было бы посмеяться, если бы эта атака не ставила на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире", - резюмировал он.

Власти США включили Дерипаску в санкционный "Кремлёвский список" еще в апреле 2018 года. Всего в нем оказались 17 российских должностных лиц, а также семь бизнесменов.

Напомним, что олигарх Дерипаска обиделся на главного коммуниста России Зюганова и подал на него в суд.

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