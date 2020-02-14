Военную медсестру Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом.

Об этом сообщает УНИАН.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила без изменений решение Печерского райсуда Киева от 5 февраля, согласно которому Дугарь находится под ночным домашним арестом по месту несения службы в воинской части в Днепропетровской области. Также ей по прежнему запрещено покидать территорию воинской части, за исключением необходимости оказать неотложную медицинскую помощь или для проведения следственных действий. Суд также отказал в удовлетворении ходатайства народных депутатов и активистов о взятии Дугарь на поруки.

Сегодня также будут рассматривать апелляционную жалобу для детского хирурга Юлии Кузьменко, которую также подозревают в причастности к убийству журналиста Шеремета.

Напомним, что утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте вскоре после взрыва. В декабре 2019 года подозрение в убийстве было выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Как сообщала "Страна", Яна Дугарь - подозреваемая, которая следила за домом журналиста Павла Шеремета перед убийством. Несмотря на то, что у Порошенко нашли алиби для Дугарь, суд отправил ее под круглосуточный домашний арест 12 декабря 2019 года. После чего ей заменили круглосуточный домашний арест ночным. Для Антоненко и Кузьменко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.