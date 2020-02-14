В конце 2019 года Министерство информационной политики, которое стало частью Министерства культуры, молодежи и спорта, за 1,5 миллиона гривен из государственного бюджета провело социологическое исследование, в котором поучаствовали жители Луганской и Донецкой областей (в том числе неподконтрольных территорий).

Однако результаты опроса в ведомстве засекретили.

Об этом пишут "Украинские новости".

Так, сообщается, что в начале августа 2019 года тогда еще Министерство информационной политики заинтересовалось степенью информированности, настроениями и взглядами на происходящее в Украине жителей прифронтовых территорий и не контролируемых Украиной населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Для этой цели из бюджета выделили 1,5 млн грн, а через принадлежащее Мининформу госпредприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" был объявлен тендер на проведение соцопроса.

Контракт с победителем тендера – Украинским институтом социальных исследований имени Яременко – заключало предприятие, уже входящее в состав Министерства культуры, молодежи и спорта, возглавляемого Александром Бородянским.

Скриншот: ukranews.com

Согласно тексту приложения к заключенному договору, в рамках опроса социологи должны были узнать социальные настроения жителей, их социальные страхи, видение собственного будущего, в том числе оптимизм/пессимизм в отношении возвращения территорий под контроль Украины. Также заказчиков опроса интересовали отношение жителей к военному конфликту, их мнение о его причинах, путях разрешения. Значилась в перечне тем и оценка таких событий, как выборы президента Украины, создание ПЦУ, языковой закон, перспективы ввода миротворческого контингента. А также основные источники, из которых местные жители получают информацию и степень доверия к ним.

Для этого планировалось провести два этапа опроса. На первом этапе провести 8 фокус-групповых дискуссий с жителями подконтрольных Украине территорий (в том числе 4 дискуссии – с переселенцами). А также глубокие скайп-интервью с 12 жителями оккупированных территорий. Эти действия должны были уточнить инструментарий опроса и позволить сформировать репрезентативные фокус-группы.

А на втором этапе социологи должны были опросить в личных интервью 2600 респондентов, из них 1500 – на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, и 1100 – на территории так называемых "ДНР/ЛНР".

Но, по прошествии длительного времени результаты опроса, хотя бы частично, так и не были обнародованы. А на сайте Prоzorro в январе уже появился отчет о выполнении договора о закупках. Там же значилось, что институт Яременко полностью отчитался о своей работе и получил установленную по итогам тендера оплату в 1,34 млн грн.

По данным главы правления института Яременко Ольги Балакиревой, опрос был полностью проведен, а все его результаты – сданы заказчику. Он был действительно сопряжен с определенными трудностями, поскольку приходилось опрашивать граждан на оккупированных территориях. А значит, действовал "фактор страха из-за последствий". Пострадала детальность вопросов и ответов, а отсутствие данных о реальной структуре населения "там" ударило по качеству выборки и статистической погрешности.

Сам опрос проводился в кооперации - непосредственно с респондентами говорили "люди, которые находятся там". При этом, по словам социолога, уровень отказа отвечать был приблизительно таким же, как и на подконтрольных Украине территориях: говорить соглашались около 65% респондентов.

При этом, сообщать результаты исследования Ольга Балакирева отказалась. По ее словам, согласно договору, результаты полностью принадлежат заказчику исследования, и комментировать их социологи не вправе.

Скриншот: ukranews.com

Что касается Минкульта, ведомство сообщило журналистам, что всем материалам социологического опроса жителей Донецкой и Луганской областей присвоен гриф "Для служебного пользования", поскольку их разглашение может угрожать национальной безопасности. Письмо подписано Государственным секретарем Министерства Артемом Биденко.

Биденко указал, что результаты исследования будут использоваться для разработки государственных стратегий коммуникации, в том числе "в сфере информационной безопасности". А оглашение информации "может угрожать жизни и здоровью отдельных граждан, интересам национальной безопасности".

При этом любопытно, что согласно Положению о Министерстве культуры, молодежи и спорта, в ведомстве действительно могут формировать и реализовывать государственную политику в сфере "информационной безопасности". Но "информационная безопасность" и "национальная безопасность" - не идентичные понятия. Для национальной безопасности существует свой профильный закон, который так и называется "О национальной безопасности Украины". Там тоже упоминается "информационная безопасность", как и уполномоченные органы, которые занимаются ею в контексте нацбезопасности. Их два - Служба безопасности Украины (статья 19) и Государственная служба спецсвязи (статья 22). Министерство культуры в этом перечне не значится.

То есть, чтобы "засекретить" документ, мотивировав это интересами национальной безопасности, в министерстве должны были, как минимум, обратиться в органы, к нацбезопасности причастные. Однако, по данным журналистов, о проведенном ведомством Бородянского опросе ничего не знают ни в Совете национальной безопасности и обороны Украины, ни в Службе безопасности Украины, ни в Офисе президента Украины, ни в Кабинете министров, органом которого Министерство культуры и является.

Скриншоты: ukranews.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что, по результатам соцопроса, почти половина украинцев считают, что Украина и Россия должны дружить друг с другом.