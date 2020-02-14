Бразильские исследователи отчитались о новом температурном рекорде в Антарктиде - там столбик термометра показал температуру в +20,75° C.

Об этом информирует The Guardian.

Так, в прошлое воскресенье, 9 февраля, ученые зафиксировали летнюю температуру на территории острова Сеймур, который находится на востоке от северной оконечности Антарктики. Однако на данный момент Всемирная метеорологическая организация не подтвердила новый рекорд.

Исследователи добавили, что аномальное потепление было замечено на всех 23 участках наблюдения в Антарктиде.

До этого самый теплый день за всю историю наблюдений на Антарктиде был 6 февраля - воздух континента прогрелся сразу до 18,3 градусов Цельсия.

"Страна" также писала о том, что 16 декабря 2019 года в Киеве тоже был побит температурный рекорд. Среднесуточная температура составила +6,6°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекорда 2017 года.