В доме владельца кабельного провайдера "Ланет" Виктора Мазура прогремел взрыв.

Бизнесмен связал это со своим конфликтом с телеканалом Newsone.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Взрыв или подрыв?

ЧП произошло 4 февраля в селе Кожуховка Киевской области. Там расположен дом владельца "Ланет".

Пострадавших нет, а дом был нежилым - находился в состоянии ремонта. Судя по фото, дому достались мелкие повреждения фасада.

О случившемся сообщает "Лига", которая опубликовала документ об открытии уголовного дела. В нем говорится, что в доме взорвался неустановленный предмет. Предварительная квалификация дела - хулиганство.

При этом представители Мазура утверждают, что в дом бросили гранату. Адвокат Сергей Дешунин сообщил изданию, что есть видеозапись, как к дому подъехал автомобиль, из которого вышли неизвестные и бросили гранату.

Сам Мазур в комментарии "Лиге" заявил, что версию хулиганства исключает и считает, что атака на его дом связана с телеканалом Newsone, который "Ланет" отключил от показа в позапрошлом году из политических соображений.

"Других вариантов у меня нет", - заявил владелец фирмы-провайдера.

Отметим, что с 1 января 2020 года договор на трансляцию между "Ланет" и "Ньюсван" истек. И сейчас идут переговоры о его перезаключении.

По версии Мазура, взрывом его хотели заставить продлить договор.

Однако, что странно.

Как пишет "Лига", Мазур уже после взрыва - 10 февраля - встречался по вопросу трансляции с представителем NewsOne Ярославом Латко. И на этой встрече они ЧП с домом не обсуждали вообще.

Хотя, по идее, если у Мазура на самом деле были веские основания подозревать NewsOne, то этот вопрос должен был в той или иной форме всплыть.

Сам же Латко любые угрозы Мазуру опровергает. А адвокат владельца "Ланет" признал, что между взрывом и переговорами с телеканалом существует лишь "непрямая связь".

"Мы предполагаем, что, возможно, существует непрямая связь между нападением и конфликтом с каналом NewsOne. Ведь никаких других бытовых ссор, коммерческих конфликтов или судебных исков не было", - заявил Сергей Дешунин.

Реакция Newsone

Представители Newsone уже прокомментировали ситуацию.

"У нас нет уже никакого конфликта. Ланет отключил. Все. Не транслируется NewsOne в Ланете с начала года” - заявил рукводитель канала Юрий Будяк. Он уточнил, что канал все-таки хочет договориться о трансляции в сети провайдера.

Он никак не связывает февральское нападение на дом Мазура с каналом. "Где мы, а где граната. Ну, это просто два разных полюса, - сказал он. - Обычно гранаты и шашки прилетают на NewsOne, а не с NewsOne".

Кто такой Виктор Мазур

"Страна" уже рассказывала, чем известен владелец "Ланет" и в чем состоит его конфликт с телеканалом Newsone.

Как уже говорилось, провайдер вычеркнул телеканал из своего вещания из-за несогласия с контентом Newsone. Хотя по договору должен был транслировать канал до 2020 года.

"Ланет" и ТВ начали судиться, суд телеканал выиграл. И снова пропал их эфира "Ланета" уже после окончания срока договора.

Но и раньше "Ланет" всячески демонстрировал лояльность власти, первым блокируя российские сайты, телеканалы и соцсети. А с 2017 года начал отключать неугодные властям украинские СМИ: сначала "Интер", а потом NewsOne и "Наш".

В тоже время, стоит отметить, что бизнес Мазура очень многогранен и не граничивается провайдером "Ланет".

При Порошенко фирма Мазура "Ромсат" выигрывала многомиллионные тендеры на поставку телекоммуникационного оборудования. Причем предпочтение его фирме отдавали абсолютно разные ведомства.

К тому же сам бизнесмен до того, как стать "тендерным королем" с 2014 по 2016 год возглавлял НКРСИ - нацкомиссию по связи.

Интересно, что эту же должность он имел и в 2005 году - после стремительного возвышения Петра Порошенко, который получил власть на волне "Оранжевой революции". То есть это проверенный кадр бывшего президента.

А после Майдана-2 фирмы, оформленные на членов семьи Мазура, начали массово выигрывать тендеры. Происходило это и когда возглавлял НКРСИ, и после возвращения чиновника в бизнес. Всего фирма "Ромсат" получила на госзакупках с 2015 по 2019 годы почти 190 миллионов гривен.

Учитывая, что сфера тендеров является крайне конфликтной, не исключено, что именно там и скрываются причины инцидента с гранатой. Плюс к тому также не стоит сбрасывать со счетов версию, что гранату кинули, чтоб "подставить" Newsone.