Осужденный за убийство в результате ДТП сестры Ирины Ноздровской Дмитрий Россошанский вышел на свободу по амнистии. Обвиняемому в зверском убийстве самой Ноздровской Юрию Россошанскому (отцу Дмитрия) продлили арест, но он изменил свои показания и заявил, что его заставили признаться.

Об этом в Facebook сообщила юрист и правозащитница Анна Маляр.

"Сейчас никто намеренно не разгоняет новости по делу об убийстве Ирины Ноздровcкой, потому что другие политические реалии. Это тогда хотели использовать смерть Ирины и поднять по всей Украине бунты. А сейчас в этом деле может происходить что угодно, но общественного интереса нет... Или, скорее, наоборот... Общественного интереса нет, поэтому в деле может произойти что угодно?" - написала она.

По ее данным, "Россошанский-сын, осужденный за смертельный наезд на младшую сестру Ирины Ноздровской, уже освобожден по амнистии, а Россошанский-отец, которого обвинили в убийстве Ирины, изменил свои показания в суде и теперь говорит, что это не он убивал, его заставили признаться".

"Конечно, одно его признание или наоборот отрицание собственной причастности не может быть положено в обвинение, и меняют показания в суде очень часто и по другим делам. Но Ирину Ноздровскую убивали очень жестоко и за это должны нести ответственность все причастные. Я была тогда не раз на месте преступления, и глубоко знаю ситуацию, могла задавать вопросы жене подозреваемого Россошанского. И у меня есть свое мнение и выводы... Я считаю, что причастных более одного... но у нас так часто случается, что может вообще не найтись виноватых", - написала активист.

Следующее судебное заседание по делу Ирины Ноздровской состоится 25 февраля 2020 года в 13:30 в помещении Шевченковского районного суда Киева.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", Дмитрий Россошанский был осужден в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра юриста Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Ирина Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. 8 января 2018 года стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского. Сейчас он находится под арестом.

Также мы писали о том, что в суде по делу Ноздровской показали, как мог бы плыть труп юристки по реке.