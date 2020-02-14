Директор Института сердца Минздрава Украины, знаменитый кардиохирург Борис Тодуров прооперировал актера, который сыграл его полного тезку-сепаратиста в фильме "Наши котики", который продюсировала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

О превратностях жизненных ситуаций Тодуров рассказал в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

В фильме об украинских воинах отрицательного персонажа звали Борисом Михайловичем Тодуровым. Не исключено, что в сценарии ему дали именно такое имя из-за конфликта реального Тодурова с Спрун.

"Превратности судьбы", - прокомментировал кардиохирург Борис Тодуров эту историю в прямом эфире.

Актера после операции уже выписали из клиники.

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Ранее мы объясняли, в чем причина медицинской войны Тодурова против Супрун и кто в ней прав.

Как сообщала "Страна", знаменитый кардиохирург Борис Тодуров обвинил руководство Минздрава в массовой гибели украинцев.