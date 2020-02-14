В начале февраля в Ливии погиб российский военный Глеб Мостовой. Сегодня, 14 февраля, его похоронили в родном поселке Акбулак, который находится недалеко от российско-казахской границы. Официально о том, что российские военные находятся в Ливии, до сих пор не сообщается.

Об этом речь идет в расследовании "Русской службы BBC".

По данным журналистов, о первом случае гибели российского военнослужащего в Ливии на прошлой неделе сообщило оренбургское издание "Оренград". Сначала родные погибшего Глеба Мостового говорили, что тот находился в Ливии под чужим именем и был там снайпером. Однако уже сегодня,14 февраля, обсуждать эту тему с журналистами отказываются.

"Он не наемник, это однозначно, он кадровый офицер, мы его хороним. Я сам не служил и не знаю, одни говорят, он погиб в Ливии, другие, что в Сирии. Но документально мы даже этого не знаем, мы много чего не знаем", - прокомментировал ситуацию первый заместитель главы Акбулакского района Александр Осипович.

Журналистов на церемонию прощания с погибшим военнослужащим не пустили. Полковник МВД в штатском отправил их на автовокзал, чтобы те уезжали обратно в Оренбург.

Сообщается, что об отправке российских военных в Ливию раньше также ничего не сообщалось. 11 января после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президента РФ Владимира Путина спросили о российских наемниках, которые участвуют в ливийском конфликте на стороне маршала Халифы Хафтара, воюющего с признанным большинством стран-участниц ООН правительством Фаиза Сараджа.

"Если там и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства", - сказал Путин и подчеркнул, что эти наемники "денег от российского государства не получают".

Напомним, в начале февраля Россия официально подтвердила гибель своих военных в Сирии.