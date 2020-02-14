Депутат польского Сейма от партии "Право и справедливость" Йоанна Лихоцка во время заседания парламента показала представителям оппозиции неприличный жест.

Средний палец Лихоцкой спровоцировал скандал внутри Сейма, за который ей пришлось оправдываться перед лидером партии Ярославом Качиньским.

Об этом информирует журнал Wprost.

Сообщается, что данный жест Лихоцкой был зафиксирован журналистами после голосования польского парламента о выделении рекордных 2 миллиардов злотых (12,5 млн гривен) на финансирование государственных СМИ. Оппозиция критиковала партию "Право и справедливость" за финансирование пропаганды и требовала, чтобы эти средства выделили на здравоохранение.

Так, после успешного голосования по постановлению депутаты оппозиции стали кричать "Позор!", и в этот момент многочисленные камеры выхватили жест Лихоцкой - она ​​показывала оппозиции средний палец.

"Госпожа Йоанна Лихоцка – оппозиции и онкобольным после заявления, что ПиС направит 2 млрд злотых TVPiS, а не на онкологию, как предлагала "Гражданская коалиция", - пошутила оппозиционерка Барбара Новацка в Twitter.

Скриншот: Барбара Новацка в Твиттер

В свою очередь Лихоцка объяснила, что на самом деле чесала пальцем глаз, а не показывала его кому-либо из своих коллег по Сейму. На видео также попал момент, когда оскандалившаяся депутат рассказывала о причинах своего жеста Качинскому, несколько раз потирая под глазом средним пальцем.

Ранее мы писали о том, что на пресс-конференции президент России Владимир Путин якобы показал журналистам средний палец.

Также "Страна" сообщала о том, что средним пальцем отметился и игрок донецкого "Шахтера" Тайсон.