Третьяковскую галерею в Москве собираются продезинфицировать из-за коронавируса. Специалисты обработают все поверхности в московской галерее, а также текстиль.

Для объектов, требующих особой аккуратности, привезут паровоздушную дезинфицирующую камеру.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. Издание сообщает, что на дезинфекцию будет потрачено около 2 млн руб. Она начнется в марте и пройдет по 20 адресам галереи.

Напомним, число жертв вируса Covid-19 выросло до 1 381 человек, зараженных уже 63 900. В Китае начали делать переливание крови критически больным от выздоровевших после коронавируса. Как сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая, украинцев эвакуируют из Уханя 18 февраля, на борт пустят только здоровых.