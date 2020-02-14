Компания Mercedes-AMG, совместно с судостроительной компания Cigarette Racing, в рамках международной выставки яхт в Майами презентовала скоростной катер Tirranna AMG Edition. Дизайн нового катера выполнен в стиле внедорожника G-Class.

Tirranna AMG Edition получил шесть компрессорных 4,6-литровых двигателей V8 Mercury Racing мощностью 450 лошадиных сил каждый (в сумме 2700 лошадиных сил), пишет издание Autonews.

Катер сможет развивать скорость до 270 км/час.

Стоит отметить, что при создании интерьера катера использовались термостойкие и светопоглощающие материалы. Приборная панель состоит из нескольких цифровых дисплеев. Также на борту есть диван, кровать, холодильник, душевая и 5200-ваттная аудиосистема с 29 динамиками.

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