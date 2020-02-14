В Украинской православной церкви вслед за ПЦУ заявили, что День влюбленных, который отмечают 14 февраля, - это "чужой праздник", который церковь не устанавливала.

Об этом в Facebook сообщил управляющий делами УПЦ МП, постоянный член Священного Синода УПЦ МП, митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

"Не поклоняйся ложным богам, не ищи чужих праздников. В нашем, православном календаре под 14 февраля нет дня памяти Святого Валентина. И тем не менее, все СМИ убеждают наш народ, что это главный праздник влюбленных. Никто не удосуживается объяснить, что не церковь установила этот праздник. Это всего лишь коммерческий прием, привлекающий покупателей в магазины для приобретения подарков. А жертвой стало прекрасное чувство под названием любовь", - заявил митрополит Антоний в видеообращении.

Видео: Facebook/ Митрополит Антоний

Напомним, "Страна" подробно писала о Дне Святого Валентина, настоящей истории праздника и отношение церкви ко Дню влюбленных.