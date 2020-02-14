В среду 19 февраля в Украину должен прибыть самолет с эвакуированными из охваченного вспышкой коронавируса Уханя. Наша страна станет одной из последних, кто заберет своих людей из эпицентра эпидемии.

Дата спасения людей постоянно откладывалась.

О готовящейся эвакуации в посольстве впервые сообщили 2 февраля, спустя больше месяца после того, как власти Китая официально заявили о вспышке нового вируса. Однако вылет все время переносили. Теперь же в Минздраве назвали конкретную дату.

За время ожидания украинцы в Китае начали возмущаться, что их не спешат эвакуировать, хотя своих граждан вывезла уже и Россия, и Вануату. И вот теперь им сообщили, что осталось подождать еще пять дней.

На эвакуацию из госбюджета выделили 4,5 млн грн. По прибытию всех пассажиров, это примерно 50 человек, разместят на 14-дневный карантин в засекреченном санатории. Хотя засекреченность, о которой сообщили в Минздраве, относительная. По одной из версий местом дислокации станет санаторий в Обуховском районе Киевской области, где уже разгорелись страсти. Местные власти требуют, чтобы прибывших из Уханя размещали в инфекционных отделениях больниц, а не в густонаселенном районе.

Разбирались, как собираются эвакуировать украинцев из Уханя и что планируют делать дальше.

Как переносили дату эвакуации

2 февраля посольство Украины в Китае сообщило, что завершается подготовительная работа к эвакуации украинцев из города Ухань и провинции Хубэй. Там находилось 74 гражданина Украины (позже сообщалось, что 54 из них согласились на эвакуацию - Ред).

"Получено предварительное согласие МИД КНР на эвакуацию наших граждан из города Ухань специальным чартерным рейсом. Министерства и ведомства Украины, по поручению премьер-министра Украины, готовят план эвакуации. Сразу после принятия правительством Украины решения об экстренной эвакуации, посольство обнародует дополнительные разъяснения и рекомендации относительно дальнейших действий" - написали в посольстве.

Следующее сообщение в посольстве обнародовали спустя почти неделю.

8 февраля опубликовали информацию, что формирование списков на эвакуацию завершено. Точное время эвакуации обещали сообщить позже. В Минздраве сообщали, что для эвакуации украинцев готовится самолет ориентировочно на 50 мест.

10 февраля в представительстве Украины сообщили о готовящейся эвакуации из Уханя запланированной на 11 февраля. Украинцев собрались вывезти специальным чартерным рейсом Киев-Ухань-Киев. Посольство призвало граждан Украины, желающих вылететь из Уханя, держат наготове паспорта, оставаться на связи и иметь под рукой минимальный запас воды и медикаменты.

Однако 11 февраля эвакуация не состоялась.

12 февраля премьер Алексей Гончарук заявил, что эвакуация состоится после решения организационных вопросов, когда будет уверенность, что она не повлечет риска проникновения и распространения коронавируса на территории Украины.

13 февраля в эфире ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что борт с украинцам из Уханя приземлится в этот же день в 21:00. "Вот прямо сейчас в Кабинете министров, просто сейчас в КМУ у Скалецкой проходит совещание, на котором принимают решение. Вот сейчас приземлится борт, в 21 час, который привезет украинцев из китайского города Ухань" - заявил Дубинский.

Однако 14 февраля в Минздраве сообщили, что самолет за украинцами вылетит 18 февраля, а 19 февраля они прибудут в Украину. Об этом сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Принятые решения согласованы со всеми министерствами. Во вторник будет отправлен самолет и в среду граждане Украины будут на территории Украины", - сказала Скалецкая.

Стало известно, что украинцы будут эвакуированы из Уханя рейсом авиакомпании SkyUp. На эвакуацию Кабмин выделил Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен. Деньги выделили из резервного фонда госбюджета.

Что будет, когда самолет из Уханя приземлится в Украине

По прибытию в Украину все эвакуированные проведут 14 дней на карантине (такой инкубационный период у нового коронавируса - Ред.). Это было условием эвакуации.

По словам Зоряны Скалецкой, процедура будет проходить так: сначала китайские медики осмотрят всех украинцев, которые находятся сейчас в Ухане, и на самолет пустят только здоровых. На борту их будут встречать украинские врачи, которые прилетят из Киева. Они также осмотрят пассажиров. По прилету в Украину всех пассажиров сразу посадят в автобус и отвезут в место, где они будут находиться не менее 14 дней на карантине.

При этом ранее бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас рассказал "Стране", что в Украине нет необходимых передвижных боксов для доставки пациентов. Есть боксы с уровнем защиты ниже - BSL 2, но непонятно, достаточно ли их будет для защиты от распространения вируса внутри больницы.

По словам Скалецкой, в настоящее время анализируются четыре медицинские учреждения, из которых выберут одно для размещения украинцев. "Украинские граждане с борта пересядут в автобус и поедут в это помещение. Если кто-то из них будет иметь симптомы, сразу будет доставлен в больницу", - заявила министр.

Позже в Минздраве сообщили, что не разглашают информацию о том, где конкретно прибывшие украинцы будут находиться на карантине.

Правда, ранее уже назвались конкретные места. Например, в телеэфире 13 февраля нардеп Александр Дубинский говорил, что это санаторий "Пролисок" Обуховского района Киевской области.

"Эти люди, наверное, абсолютно здоровы, наверное, но их собираются отправить на карантин на две недели в санаторий "Пролисок", который находится на территории района, где я избирался, – Обуховского района. Я когда это прочитал сегодня днем, я подумал, что это "фейк", "вброс". Потом я перезвонил одному товарищу, другому товарищу, в министерство перезвонил – это правда", – заявил Александр Дубинский.

По его словам, он поинтересовался, почему именно в санаторий, а не в инфекционные больницы. Ему сообщили, что нет мест для того, чтобы разместить 280 человек из самолета, который прибудет из Ухани.

"Чей санаторий "Пролисок" знаете? Частный. Система медицинской реформой доведена до того, что даже сейчас 280 людей нельзя поместить в карантин", – заявил Дубинский. И добавил, что, если в Украине будет хоть один случай этого заболевания, то будут болеть все и помочь тут никто не сможет.

О том, что эвакуированных поместят в санатории в Обухове сообщил и депутат местного райсовета Владимир Тимченко. По его словам, местные власти недовольны этим и 14 февраля собираются на внеочередной сессии райсовета, чтобы не допустить размещения карантинного центра в густонаселенном регионе.





Как заявил "Стране" бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, в санатории "Пролисок" нет своей канализации. По его словам, учреждение сливает все в сооружения санатория "Смена" и оттуда в Днепр, что может плохо кончиться, если у кого-то из украинцев, прибывших из Китая, обнаружат коронавирус (подтвержден фекальный способ заражения). Плюс это санаторий частный, который принадлежит турфирме "Гамалия", и за 2 недели за 70 человек МОЗ готов заплатить 11 млн гривен.

В самом санатории сегодня направили письмо местным властям, в котором сообщили, что против размещения эвакуированных украинцев на карантин, поскольку принимают на оздоровление только детей.

Фото: Обухівська районна рада

Так выглядит санаторий "Пролисок" в Обуховском районе Киевской области (Козин).

Фото: poglyad.tv

Украинцы в Китае

Тем временем украинцы, проживающие в китайском городе Ухань, жалуются, что уже две недели ждут эвакуацию, а дата начала операции постоянно откладывается.

Например, об этом написала пост в Facebook украинка Ирина Чуйко. В начале поста Ирина написала, что не покинула Ухань в начале вспышки, поскольку он стал ей родным, к тому же она хотела оставаться там до тех пор, пока был смысл в помощи другим и было относительно безопасно. Но по прогнозам распространение вируса пойдет на спад не раньше конца марта, а находиться в изоляции трудно. Поэтому украинка решила вернуться домой.

Однако, когда она захотела присоединиться к эвакуации, о которой не раз говорил премьер-министр Алексей Гончарук, выяснилось, что она постоянно откладывается. Сначала говорили, что эвакуация должна быть 8-9 февраля, потом назвали дату 10 февраля, затем 11-е. Последней датой назвали 18 февраля.

Как утверждает украинка, наше посольство договорилось, чтобы 50 украинцев забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз. Все подписали согласие пройти карантин по возвращению. Люди получили небольшую материальную помощь для покупки продуктов и вещей первой необходимости, которые могут понадобиться при эвакуации. Однако эвакуация так и не состоялась.

"До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами - нет. Можно пенять на экономику, ее упадок. Но, пардон - Вануату эвакуировали своих людей. А также Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и еще ряд стран с менее развитой экономикой, не сравнимой с "европейской" державой", - посетовала Чуйко.