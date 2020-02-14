Новым китайским коронавирусом Covid-19 могут заразиться две трети населения планеты. Это около 5 млрд человек.

Об этом заявил консультант Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини в интервью агентству Bloomberg.

По словам Лонджини, который отслеживает распространение вируса в Китае, каждый заболевший обычно передает инфекцию двум-трем другим людям. Проследить за распространением заболевания бывает особенно трудно из-за отсутствия экспресс-тестов, а также по причине того, что у некоторых носителей инфекции симптомы коронавируса проявляются в слабой форме. По его мнению, изоляция больных и карантин не смогут остановить коронавирус. Однако в ВОЗ считают, что принимаемые в Китае меры дают остальному миру время для подготовки к борьбе с инфекцией.​

Число погибших в результате вспышки коронавируса Covid-19 по состоянию на 14 февраля возросло до 1 381 человек. Еще 63 859 - инфицированы.

Напомним, что ураинцев эвакуируют из Уханя 18 февраля, на борт пустят только здоровых.

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