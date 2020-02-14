Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины будет сотрудничать с крупнейшими частными американскими и израильскими компаниями в вопросе противодействия киберугрозам.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По словам секретаря Совбеза Алексея Данилова, кибербезопасность не является проблемой отдельно взятого государства.

"В случае выявления угрозы мы понимаем, что она может задеть не одну отдельно взятую страну. Совместными усилиями бороться с такими угрозами гораздо эффективнее. Поэтому сейчас нам необходимо наладить механизм сотрудничества в вопросе защиты от киберугроз", - рассказал он.

Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО на постоянной основе будет сотрудничать с американскими компаниями-производителями технологий и оборудования для кибербезопасности и защиты: Cisco, Fortinet, IBM, MicroFocus, Microsoft и израильской компанией Radware.

Как сообщала "Страна", в прошлом году СБУ нейтрализовало 480 кибератак на органы госвласти Украины.

Ранее мы писали, что карточные мошенники обокрали украинцев за год на 360 млн.

Также в киберполиции объяснили украинцам, как защитить электронную почту.