Законопроект о формировании военной полиции будет подан в Верховную Раду до 22 февраля этого года. На данный момент внутри Минобороны еще идут дискуссии на счет полномочий нового органа.

Об этом сообщил заместитель главы Минобороны Украины Александр Полищук на заседании Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, передает издание "Интерфакс".

"Мы осознаём, что опаздываем с подготовкой этого законопроекта, но вместе с этим мы считаем, что он поступит вовремя, до конца следующей недели", - отметил Полищук и подтвердил, что внесение проекта закона в Раду произойдет до 22 февраля.

Заместитель министра обороны заявил, что на данном этапе ведутся дискуссии по поводу функций и полномочий военной полиции.

"Есть некоторая дискуссия того, как должна выглядеть военная полиция: должна ли быть у неё функция следствия или нет? Это тот вопрос, который мы на горизонтальном уровне дорабатываем с нашими коллегами с других министерств", - добавил Полищук.

До этого глава Военной службы правопорядка подполковник Владимир Потапов утверждал, что проект закона о создании военной полиции будет подан в Раду до 31 марта 2020 года.

Ранее "Страна" писала о том, что в феврале 2020 года Министерство обороны планирует представить новый проект: военные билеты начнут переводить в электронный вид. Чтобы полностью перейти на них, может понадобиться около года.

Также мы собщали, что по мнению Министра обороны Загороднюка каждый офицер Вооруженных сил Украины обязан знать английский язык, чтобы служба в армии была привлекательной для военнослужащих.