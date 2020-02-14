В среду, 12 февраля, в Виннице беременная женщина пыталась покончить с собой, спрыгнув с моста. Ей помешали патрульные.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Винницкой области.

Инцидент случился около 17:30 на автодороге М-21, в районе выезда из Винницы. Очевидцы, которые в это время проезжали мимо, сообщили в полицию, что женщина пытается спрыгнуть с моста.

На место приехали патрульные. Они попытались отговорить женщину от суицида, однако слова не помогали. Тогда инспекторы схватили ее за руки и перетянули через ограждение моста. Оказалось, что это 33-летняя винничанка, она беременна. Объяснять свою мотивацию полицейским она не стала. На место вызвали медиков. Когда женщина пришла в себя, она поблагодарила патрульных и неравнодушных прохожих, которые не дали ей совершить задуманное.

Скриншот, видео: Facebook/ Патрульна поліція Вінницької області

Напомним, "Страна" писала о том, как в Лисичанске патрульные спасли девушку, которая прыгнула с моста в ледяную воду после ссоры с парнем.