В Офисе президента Украины заявили, что информация в сюжете программы "Схемы" о встрече президента Владимира Зеленского с российским чиновником в Омане "целиком и полностью не соответствует действительности".

Об этом ОП пишет 14 февраля в Telegram.

"Офис президента Украины заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы "Схемы" о встрече президента Украины с высокопоставленным чиновником Российской Федерации, которая якобы имела место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

Там отмечают, что Зеленский "никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым".

Исходя из этого, Офис президента расценивает информацию "Схем" "как откровенную манипуляцию общественным мнением".

"Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты - это выходит за пределы представлений о свободную журналистику как таковую", - говорится в сообщении.

Офис президента Украины потребовал от программы "Схемы" опровержения сведений, "не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе".

"Мы обращаемся в суд с иском, в котором требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя – телеканала "UA: Перший" на распространение в его эфире информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием", - резюмируется в сообщении.

Фото: t.me/OP_UA

Напомним, что в Кремле назвали ложью информацию о встрече Зеленского и Патрушева в Омане.

Также сегодня глава ОП Ермак опроверг встречу Зеленского с Патрушевым.