В Киеве был задержан мужчина, который нвходился в международном розыске за совершенное им убийство.

Об этом сообщили представители полиции столицы, передает УНН.

Преступник 1990 года рождения был задержан в квартире на Оболонском проспекте. Правоохранители установили, что у мужчины нет гражданства, однако в международный розыск его объявили соответствующие органы Российской Федерации. Там злоумышленник подозревается в умышленном убийстве и сбыте оружия.

На данный момент решается вопрос о его экстрадицию на территорию России.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина вышлет со своей территории девять российских и грузинских воров в законе. Однако они смогут попытаться вернуться из-за лазеек в законе.

Также мы сообщали о том, что в Польше в течение 2016-2019 годов задержали 19 граждан Украины из-за того, что Россия требовала их экстрадации.