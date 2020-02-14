До карьеры премьер-министра Украины Алексей Гончарук принимал участие в митингах и в массовке на телеканале "Интер". На этот раз в сети разместили ряд архивных фото с молодым Гончаруком, отдыхающим в ночном клубе с женщинами.

Снимки с молодым премьер-министром опубликовал Telegram-канал "Темный рыцарь".

На фотографиях Гончарук веселится в окружении девушек, принимает участие в застольях, веселит публику с париком на голове, участвуя в конкурсах на свадьбах, а также танцует. Отметим, что еще в молодости он отдавал предпочтение классике: носил рубашки, брюки и костюм-тройку.

Несмотря на то, что фотографии были сделаны как минимум лет 10 назад, на всех снимках у Алексея - живая мимика и открытые позы.

Все фото: t.me/dark_k

Напомним, 5 июня 2012 года 27-летний Гончарук принимал участие в собрании инвесторов у здания Администрации президента на улице Банковой. Он кричал в мегафон "Верните наше жилье!", а другие участники создавали шумовые эффекты пластиковыми бутылками, в которые насыпали монеты. Свое участие в ток-шоу премьер не хочет комментировать и убегает от журналистов "Страны".

В юные годы Гончарук любил делать фотографии в странных одеяниях. К примеру, в шубе, берете и с оружием, где за его спиной – икона, а на лице легкая улыбка.

Не только Гончарук вел активную молодую жизнь и старался всячески засветиться на телевидении. Так, губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко в 2012 году принимал участие в шоу "Давай поженимся" на российском Первом канале, где молодые люди ищут свою вторую половинку.