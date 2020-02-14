Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под никами Вован и Лексус, разыграли претендента от Демократической партии на позицию кандидата в президенты США Берни Сандерса. Россияне поговорили с американским политиком от имени эко-активистки Греты Тунберг и ее отца.

Так, во время розыгрыша Сандерс успел пожаловался, что нынешний президент США Дональд Трамп бездействует по поводу проблемы изменения климата, передает РИА Новости.

Видео: YouTube/ Vovan222prank

"Ты делаешь невероятную работу и даешь мне хоть какую-то надежду. Но позволь мне сказать очень грустную вещь, которая происходит сейчас. У нас сейчас президент, который не только не признает проблему изменения климата, но вообще поощряет добычу природного топлива, что очень плохая штука", - заявил политик.



После этого пранкер, который представился отцом Греты, спросил у Берни Сандерса, стоит ли эко-активистке принять приглашение посетить Россию. На это американский политик ответил, что российские власти могут использовать Грету в своих целях, однако она может добиться от правительства РФ изменения политики в сфере климата.



"Я думаю, что тебе не нужно делать - это чтобы твой приезд туда был использован. Я думаю, перед тем, как ты туда поедешь, ты должна все изучить и сделать заявление: "Ты едешь в Россию! Россия - одна из важнейших экономик мира, и это обязательно, чтобы их правительство знало об изменении климата и поручилось бы тебе сделать все, что оно может, чтобы поменять их энергетическую систему и работать с другими странами", - заявил он.



Сандерс также раскритиковал Россию за то, что она "зарабатывает много денег" на продаже нефти, что по мнению левого демократа является проявлением плохой климатической политики.

Ранее "Страна" писала о том, что в американском штате Нью-Гэмпшир прошли праймериз Демократической партии США на которых победил сенатор Берни Сандерс, который набрал 26% голосов.

Также мы рассказывали о том, как российские пранкеры (Вован и Лексус) разыграли американского актера Хоакина Феникса от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг.