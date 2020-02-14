В поселке Драбов Черкасской области мужчина, вооруженный гранатой, ворвался в ломбард и заставил кассира отдать все деньги и украшения.

Разбойное нападение на ломбард произошло 13 февраля. Об этом сообщает УНН.

Как сообщили полицейские, после ограбления нападавший скрылся с добычей. Общая сумма ущерба превышает 50 тысяч гривен. По данному факту начато начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Ранее полиция опубликовала видео серии ограблений в почтовых отделениях Киева. На кадрах видно, как подозреваемый получал на почте заказанные через интернет товары, после чего сбегал с отделения почты, так и не расплатившись.

В Черкассах два брата попытались похитить местного бизнесмена. Попытка завершилась неудачно: бизнесмен смог вырваться и доложил в полицию о произошедшем.

Также "Страна" писала, как в Черкассах полицейский спецназ задержал банду вымогателей.