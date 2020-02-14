Сегодня, 14 февраля, президент Владимир Зеленский, который сегодня едет на Мюнхенскую конференцию по безопасности, возложил цветы к Мемориалу, посвященного украинцам, погибшим в Афганистане.

Об этом сообщает Офис президента в Telegram.

"Накануне Дня чествования участников боевых действий на территории других государств президент Украины Владимир Зеленский отдал дань уважения украинцам, которые погибли во время войны в Афганистане", - говорится в соощении.

Отмечается, глава государства принял участие в памятной церемонии, состоявшейся возле мемориального комплекса гражданам Украины, павшим в Афганистане. "Вместе с воинами почетного караула Владимир Зеленский возложил цветы к скульптуре мемориала. Участники церемонии почтили память павших граждан Украины минутой молчания", - пишет ОП.

Фото: t.me/OP_UA

День памяти соотечественников, погибших в других странах, традиционно отмечают 15 февраля.

Напомним, что Украина собирается участвовать в военных миссиях в Афганистане и Ираке.

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