Зеленский в Киеве почтил память воинов-афганцев. Фото
Сегодня, 14 февраля, президент Владимир Зеленский, который сегодня едет на Мюнхенскую конференцию по безопасности, возложил цветы к Мемориалу, посвященного украинцам, погибшим в Афганистане.
Об этом сообщает Офис президента в Telegram.
"Накануне Дня чествования участников боевых действий на территории других государств президент Украины Владимир Зеленский отдал дань уважения украинцам, которые погибли во время войны в Афганистане", - говорится в соощении.
Отмечается, глава государства принял участие в памятной церемонии, состоявшейся возле мемориального комплекса гражданам Украины, павшим в Афганистане. "Вместе с воинами почетного караула Владимир Зеленский возложил цветы к скульптуре мемориала. Участники церемонии почтили память павших граждан Украины минутой молчания", - пишет ОП.
Фото: t.me/OP_UA
День памяти соотечественников, погибших в других странах, традиционно отмечают 15 февраля.
Напомним, что Украина собирается участвовать в военных миссиях в Афганистане и Ираке.
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