Министерство развития общин и территорий планирует передать полномочия по регулированию деятельности поставщиков коммунальных услуг от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), органам местного самоуправления до конца 2020 года.

Об этом говорится в проекте концепции реализации госполитики в сфере коммунальных услуг, передают "Украинские новости".

В проекте плана указано, что Минрегион до 30 сентября должен разработать и внести на рассмотрение Кабмина законопроект об изменениях в законодательство по регулированию деятельности предприятий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения.

Также Минрегион ответственен за сопровождение дальнейшего рассмотрения законопроекта в Верховной Раде. До 30 ноября должны быть утверждены лицензионнные условия и порядок контроля за ними.

Начало передачи полномочий по регулированию деятельности поставщиков коммунальных услуг запланировано на 1 июля и должно закончится 31 декабря. С 2021 года тарифы на коммунальные услуги для предприятий тепло-, водоснабжения и водоотведения должны устанавливаться исключительно на местном уровне.

Напомним, глава Нацкомиссии по энергетике предупредил украинцев, что рост цен на электричество неизбежен.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Алексей Гончарук пообещал украинцам платежки со сниженными тарифами в январе и феврале.

Ранее "Страна" писала, почему в Украине начали повышать тарифы на отопление и сколько теперь насчитают в платежках за январь.