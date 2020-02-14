Турецкие власти усилили меры безопасности российского посольства из-за угроз в сторону посла Алексея Ерхова, который получил провокационные письма из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе.

"Да, действительно, ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности", - сообщила пресс-секретарь дипмиссии Российской Федерации Ирина Касимова, передает ТАСС.

Так, согласно Касимовой, Ерхов получил письма со следующим текстом: "Посол, не выходи на улицы Анкары". "Мы понимаем, что люди, которые это пишут, вряд ли пойдут убивать, что они тем самым выплескивают свой гнев. Но нам тем не менее приходится с этим считаться", - добавила пресс-секретарь.

Стоит отметить, что после того, как Россия и Турция попытались ввести режим тишины, сирийские экстремисты атаковали позиции союзников официальной власти страны. Вследствие этого погибли военные специалисты Кремля и Анкары.

Ранее "Страна" писала, что Турция нанесла авиаудары в Сирии в ответ на обстрел своих военных в сирийском Идлибе, в результате чего погибли четверо военных Анкары. Самолеты совершили удар по 46 целям.

Также мы сообщали, что сенатский Комитет США одобрил пакет санкций против Турции в связи с проведением военной операции в Сирии.