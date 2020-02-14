Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет объяснил, что во время встречи с представителями ООН было решено изучить опыт подсчета населения на неподконтрольных территориях через спутник. Но СМИ подали эту новость так, что Дубилет хочет подсчитать жителей "ЛДНР" из космоса.

Об этом чиновник написал в Facebook.

"Во время интервью журналист спросил у меня о встрече с представителями ООН, которую мы проводили недавно в Киеве. Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках через спутник, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом. Решили, что надо изучить, насколько это возможно", - объяснил Дубилет.

Министр добавил, что после этого по интернету разошлась новость с заголовком "Дубилет хочет подсчитать украинцев через спутник". "Причем в сети люди постили только заголовок, без контекста выше. Часть начали писать, что мы хотим потратить на это какие-то сумасшедшие бюджеты, часть просто решила, что я какой-то космонавт. Эх, порой не хватает мне опыта, чтобы не говорить то, что может разойтись неправильными заголовками", - отметил Дмитрий Дубилет.

Фото: facebook.com

Напомним, что до этого Дубилет заявил, что жителей Крыма и Донбасса во время переписи посчитают со спутника.

Также Дубилета обвинили в фальсификации переписи населения, а он в ответ заявил о происках коррупционеров.