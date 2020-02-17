Предлагаем гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля. Начало недели может быть рассеянным, будет трудно сконцентрироваться на задачах, что не очень хорошо для работы, но если вы отдыхаете, то все будет способствовать релаксу. В середине недели ожидается период напряженной работы. К концу недели получится решить недопонимание в отношениях дома и на работе. На выходных хорошо отдохнуть, если накопилась усталость. Это поможет начать новые проекты, перейти к новому этапу жизни.

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Овен (21.03 - 20.04)

Неделя начнется активно. Это, в первую очередь, будет связано с профессиональным поприщем. Прислушивайтесь к советам более опытных коллег, но полностью на чужое мнение не полагайтесь, анализируйте услышанное. Возможны, непредвиденные ситуации, когда все идет не по плану, а ваши слова и поступки будут неверно истолкованы окружающими. Но даже из, казалось бы безнадежных ситуаций, вы найдете выход.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов начало недели принесет хорошие новости, которые могут касаться профессиональной деятельности. Неделя может принести новые полезные знакомства. В среду-четверг возможны проблемы со здоровьем. Позвольте себе отдохнуть, будет полезно уединение.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Не исключены трудности на работе, когда вы будете не успевать выполнить все запланированные проекты. Возможно, что-то сдвинется во второй половине недели. В этом поможет ваша способность иметь несколько планов на разные случаи. Для старта новых начинаний сейчас не самый благоприятный период.

Рак (22.06 - 22.07)

Вам пригодится искусство убеждать, которое не раз выручит на этой неделе. Во второй половине недели на первый план выйдет личная жизнь, возможно, влюбленным предстоит выяснять отношения. На выходных хорошо уделить время своему здоровью - пройти курс массажа, сделать прививки, отдохнуть.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы могут встретить друзей и знакомых, которых давно не видели. Возможны проблемы в семье, с деловыми партнерами. Чтобы избежать этого, перед тем, как принимать решения, которые касаются их, обсудите все вопросы совместно. В финансовых вопросах - рассчитывайте на собственные силы.

Дева (24.08 - 23.09)

Лучше планировать и раскладывать по полочкам все дела заранее. Это поможет избежать недоразумений и сэкономит время и силы. Если у вас есть крупная цель, разбейте ее на маленькие шаги и сосредоточьтесь на них. Медленно, но верно, у вас получится прийти к задуманному. Поднять настроение помогут встречи с друзьями и любимым человеком.

Весы (24.09 - 23.10)

Начало недели могут отравить сплетни, недомолвки. Лучше не давать себя втягивать в интриги, и прислушиваться к критике, если она по существу. В противном случае, проблемы этой недели будут еще долго напоминать о себе. На выходных черпайте энергию от общения с близкими.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов могут быть разногласия с членами семьи, родственниками. В любом случае, постарайтесь держать эмоции под контролем и приводить понятные аргументы. На работе придется приложить силы, чтобы справиться с запланированным. Середина недели может порадовать финансово.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов могут возникнуть проблемы с финансами, чтобы это предотвратить, постарайтесь навести в них порядок в начале недели. В середине недели могут накопиться дела, не исключены завалы на работе. Выходные хорошо провести с семьей, это также подходящее время для откровенных разговоров с близким другом.

Козерог (22.12 - 20.01)

Не исключено, что на этой неделе вы столкнетесь с нехваткой финансов, например, когда задумаете крупную покупку. В ближайшие дни вас может расстроить поведение родственников. Но не отвлекайтесь на это, ведь в середине недели вам поможет понадобиться умение концентрироваться на делах - вам будет мешать рассеянность.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вас может ждать период сомнений, когда веру в себя подорвут возникшие трудности. В дела могут пытаться вмешиваться близкие люди, которые будут это делать из лучших побуждений. Выслушайте их доводы, может что-то будет полезным. На выходных порадуйте себя приятной покупкой.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Эта неделя - не лучшее время оставаться в одиночестве. Чтобы развеять унылое настроение - идите к людям, общайтесь с близкими, обращайте внимание на их потребности. Иначе игра в одни ворота и перетягивание одеяла на себя отвернут от вас окружающих.