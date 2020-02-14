Владимир Зеленский не встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым во время своей поездки в Оман, как утверждают журналисты проекта "Схемы".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так, Песков заявил, что информация о поездке секретарь Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствует действительности.

С подобным заявлением выступила и пресс-секретарь президента Укранины Юлия Мендель. "Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" - это отрицать факт встречи Президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили", - отметила она в своем посте в Facebook.

Скриншот: Юлия Мендель в Фейсбук

Напомним, что в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране президент Украины Владимир Зеленский срочно прервал отдых в Омане и вернулся из Маската в Киев. Gо утвержденияю журналистов "Схем", обратно он летел тем же чартерным самолетом, на котором в Оман прибыл из Москвы Николай Патрушев.

Как писала "Страна" вчера, Офиса Президента заявил, что январский визит Зеленского в арабскую страну не носил статуса официального.