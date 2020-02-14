Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк назвала коронавирус "маркетинговым ходом, чтобы продать побольше масок". Впрочем, сама нардеп запаслась респираторами, купила 10 штук по 150 гривен.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Наш".

Василевская-Смаглюк отметила, что в их фракции есть две группы: те, кто считают коронавирус реальной угрозой, и те, кто думает, что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок.

"В нашей фракции поделились депутаты на два лагеря: одни считают, что коронавирус - это действительно угроза, а другие - что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу ко второй категории, считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами, купила 10 штук по 150 гривен, чтобы было", - сказала нардеп.

Нардеп отметила, что на заседании правительства, 12 февраля, вопрос угрозы коронавируса вообще не поднимался.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" разбиралась, почему медицинские маски в Украине стали дефицитом.

Также в Минздраве сообщили, что украинцы скупили все маски от коронавируса, возник дефицит.