На Подоле в Киеве водитель Аudi допустил столкновение с маршруткой. В автопроисшествии пострадали шесть человек, включая беременную женщину. Позже выяснилось, что водитель легкового автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

Об этом информирует в соцсети пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что вечером в четверг, 13 февраля, около 21:00 в отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что в центре Киева, на улице Кирилловской произошло ДТП.

По приезду на место происшествия стражи порядка установили, что водитель Аudi выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом. По сведениям водителя общественного транспорта, Audi выехал на встречку, чтобы объехать трамвай, из которого выходили люди. Однако, увидев маршрутку, виновник происшествия начал крутить руль, из-за чего авто занесло задней частью в маршрутку.

В результате происшествия трое пассажиров общественного транспорта, водитель иномарки и двое его пассажиров, среди которых беременная женщина, получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.

Фото: Киев Оперативный

Полицейские также проверили водителя "Ауди" на количество алкоголя в крови и обнаружили, что виновник происшествия действительно был пьян.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Механизм и причины ДТП будут установлены после проведения всех следственных действий", - говорится в сообщении полиции.

Скриншот: Полиция города Киева в Фейсбук

Ранее мы писали о том, что в городе Верхнеднепровск, что в Днепропетровской области, в результате падения автомобиля с моста погибла девушка.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве на проспекте Победы выпивший водитель автомобиля Nissan столкнулся с Audi, когда тот стоял на светофоре.