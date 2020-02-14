Президент Молдовы Игорь Додон вылетел на конференцию по безопасности в Мюнхен из Киева одним рейсом с украинской делегацией.

Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал в Telegram 14 февраля.

"Среди пассажиров в самолете, которым я вместе с нашей делегацией отправляюсь в Мюнхен, рад был увидеть президента Молдовы Игоря Додона. Интересно, что первое лицо страны летит вместе с нами обычным рейсом из Киева, а даже не напрямую из Кишинева", - сообщил также Гончаренко.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Всего в Мюнхен в этом году приедут около 140 глав государств и правительств.

Мюнхенская конференция проходит ежегодно с 1963 года. До 1993 года она называлась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии. В 2020 году конференция, которая считается одной из самых авторитетных площадок для дискуссий мировых лидеров, будет проходить с 14 по 16 февраля.

Напомним, что Зеленский сегодня едет на Мюнхенскую конференцию по безопасности. В рамках конференции президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

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