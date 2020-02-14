День всех влюбленных, который отмечается ежегодно 14 февраля, Google в 2020 году отметил ярким дудлом.

В этом году авторы дудла выбрали космическую тематику, изобразив инопланетян, открывающих подарки ко Дню всех влюбленных.

"Сегодня, неважно где ты находишься во Вселенной, любовь витает в воздухе. Независимо от того, находятся ли ваши любимые на расстоянии световых лет от вас, или может они рядом, мы надеемся, что пространство не помешает им сообщить, что вы с ними счастливы", - говорится в описании.

В прошлом году к этому празднику Google создал дудл с розовыми червячками и божьими коровками.

Ранее "Страна" писала о настоящей истории праздника и отношении церкви ко Дню влюбленных.

Также мы публиковали поздравления, открытки, картинки с днем всех влюбленных.