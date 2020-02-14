Жители Киева наладили преступную схему, по которой продавали несуществующие должности в органах государственного управления в обмен на денежное вознаграждение. В действительности преступники не имели никакого отношения к тем постам, на которые обещали устроить своих "клиентов".

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции в соцсети.

"Сотрудники Главного следственного управлением Нацполиции совместно с прокурорами Департамента процессуального руководства в уголовных процессах, подследственных Государственному бюро расследований, Офиса Генерального прокурора и Службой безопасности Украины разоблачили и задокументировали преступную деятельность группы мошенников", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: Нацполиция Украины

Так, по данным правоохранителей, участники группировки получали за свои "фейковые" услуги от 50 до 150 тысяч долларов США. Полицейские провели обыск по их месту жительства, где были обнаружены печати и штампы госорганов, документы, черновые записи и копии материалов уголовных дел. Также стражи порядка нашли две гранаты Ф-1, электродетонаторы, баллон и шприцы с ртутью.

Фото: Нацполиция Украины

Следователи открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК. Также преступникам могут выдвинуть подозрение по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

"Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества", - добавили в полиции.

Скриншот: Национальная полиция Украины в Фейсбук

Ранее мы писали о том, что киевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы, которая завладела 27 объектами недвижимости в столице.

Также "Страна" рассказывала, что киевская прокуратура отправила в суд дело против мошенников, которые завладели больше 1 650 000 гривен граждан. Они предлагали услуги по трудоустройству в странах Европейского союза. Но после получения аванса просто "испарялись".