В субботу, 15 февраля, в Киеве состоится съезд партии "Слуга народа". Он пройдет в столичном КВЦ "Парковый".

"Стране" стала известна программа завтрашнего партийного собрания.

"В программе: изменения в устав, перезапуск Высшего совета и долгожданная полуфинальная дискуссия по идеологии. А также первый этап обсуждения местных выборов", - рассказал наш источник на правах анонимности.

Также, по словам нашего источника, в "Парковом" параллельно будет обучение новоизбранных в декабре глав и депутатов объединенных территориальных громад (ОТГ).

Напомним, что лидер фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что досрочных выборов не будет.

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