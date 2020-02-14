Через три дня, 17 февраля, в Борисполе состоится укладка фундамента для мемориала погибшего в Иране экипажа лайнера МАУ. Родственники уже получили приглашение от авиакомпании. Об этом "Стране" сообщила вдова погибшего командира экипажа Екатерина Гапоненко, которая надеется, что МАУ будет помогать в дальнейшем.

"Как я поняла МАУ и государство отдельно работают, потому что авиакомпания собирается выплачивать сумму равную средней заработной плате моего мужа. Точных цифр назвать не могу, так как они у каждых разные", - говорит Гапоненко.

По словам вдовы, сейчас она не может устроится на работу, потому что, для получения льгот и выплат на детей, ей нужно оставаться безработной. В прошлом вдова погибшего командира работала в компании "Vodafone" в отделе по обращению граждан и она надеется, что вскоре туда вернется.

"Я не надеюсь на государство, если честно. Они выплатили в январе по 200 000 гривен и все. Сейчас я собираю справки, чтобы получать выплаты на детей. Собрала уже более 70-ти справок и это еще не конец. Каждый день хожу как на работу за этими справками. Если меня не добила смерть мужа, то чувствую, что сломает система", - поделилась с нами Екатерина Гапоненко.

Ранее "Страна" сообщала, что пять стран требуют у Ирана предоставить черные ящики сбитого самолета МАУ.