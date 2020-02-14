Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) начало проверку по поводу невнесения президентом Владимиром Зеленским в декларацию информации о своей январской поездке в Оман.

Об этом нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал 14 февраля в Telegram.

"НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман", - сообщил он и приложил подтверждающий документ от НАПК.

В агентстве ответили, что по депутатскому обращению Гончаренко НАПК направило запрос в соответствующие органы с требованием предоставить подтверждающие поездку Зеленского в Оман документы.

"Ранее Богдан сообщил, что эта поездка была неофициальной и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился", - написал Гончаренко.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, что по данным журналистов "Схем", Зеленский улетел из Омана тем же самолетом, на котором туда прибыл секретарь Совета безопасности России Патрушев.

Однако, новый глава Офиса президента Ермак опровергает встречу Зеленского с Патрушевым в Омане.