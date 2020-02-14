К Владимиру Зеленскому "прилетело" еще одно эхо его тайной поездки в Оман.

Вчера журналисты "Радио Свобода" рассказали о том, что он улетел из этой страны на том же самолете, на котором туда прилетел бывший директор ФСБ Николай Патрушевым. А потому не исключена, что была встреча с ним президента Украины. Патрушев занимает пост секретаря Совета безопасности России и является одним из самых близких к Путину людей.

О поездке украинского президента в эту ближневосточную страну первой сообщила "Страна". Мы публиковали фото, как Зе отдыхает в фешенебельном курортном отеле. После чего в ОП заявили, что Зеленский там не отдыхает, а работает.

Мы также первыми рассказали, на каком самолете президент вернется из Омана.

Зеленский прервал свой отдых и вернулся в Украину из-за упавшего в Тегеране самолета. Правда, спустя почти сутки.

Если следовать логике сюжета "Схем", то вернулся он недостаточно быстро, поскольку проводил тайную встречу с посланцем Путина.

У президента информацию о встрече опровергают. Также ее назвали "враньем" в Кремле.

"Страна" разобралась, встречался ли на самом деле Зеленский с Патрушевым в Омане и если нет, то с какой целью об этом была "вброшена" информация.

Что "Схемы" сообщили по Оману

В четверг вечером программа "Схемы" сообщила, что чартерный борт, которым Владимир Зеленский улетал из Омана, до этого прибыл на Ближний Восток из Москвы.

Что в общем-то подтверждается данными трекинговых сервисов.

Но дальше журналисты заявляют, что этим бортом 8 января в Оман прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Так утверждают "Схемы" со ссылкой на свой анонимный источник и закрытые данные базы пересечения границы РФ.

То есть, по версии "Схем", самолет с Патрушевым прибыл из Москвы, а потом этим же бортом Зе вылетел в Киев. Из чего журналисты делают предположение о возможной встрече украинского президента и одного из близких соратников Путина.

"Схемы" задаются вопросом - не с этим ли связана задержка Зеленского в Омане.

Задержка действительно имела место. Между сообщением Офиса президента о срочном возвращении Зе в Киев и его приземлением в "Жулянах" прошли почти сутки.

Впрочем, у этого могли быть и другие причины.

Например, сугубо технические вопросы, связанные с тем же заказом чартера. Праздники еще не закончились, и Зеленский явно собирался улетать из Омана позже. То есть требовалось время на организацию незапланированного вылета.

Источники "Страны" в окружении президента подтверждают, что Зе искал тогда самолет в авральном порядке. И в процессе поисков было обнаружено, что в аэропорту Маската стоит бизнес-джет, ожидая новых заказов. Его у Зе и арендовали, радуясь удаче. То есть, Зеленский изначально не знал, что этот самолет прилетел в Маскат. При этом на нем действительно мог прилетать Патрушев по каким-то своим делам, а не для встречи с Зе.

Тем более, что "Схемы" не приводят четких доказательств этой встречи. И ограничиваются лишь постановкой вопроса - как связан прилет Патрушева и нахождение в Омане Зеленского.

Также "Схемы" сообщают, что в конце декабря в Москву лечить зубы ездил мэр Харькова Геннадий Кернес. С ним там побывал Роберт Тэдеев - двоюродный брат экс-нардепа от Партии регионов Эльбруса Тэдеева. Помощником которого работал когда-то Андрей Ермак, сопровождавший Зеленского в Оман.

"Схемы" со ссылкой на те же анонимные источники сообщают, что харьковский мэр и брат депутата встречались с тем же Николаем Патрушевым.

Таким образом, после просмотра сюжета между строк читается логическая цепочка - "встреча Кернеса и Тэдеева с Патрушевым-встреча Зе с Патрушевым-назначение Ермака главой Офиса президента".

"Ложь от начала и до конца". Реакция Банковой и Кремля

После выхода расследования глава Офиса президента посвятил ему целый пост на Facebook.

"Знаете, вот только позавчера я озвучил позицию Офиса президента о том, что свобода слова является одним из наших основных приоритетов.

И я искренне считаю, что СМИ должны критиковать власть.

Для того чтобы она всегда находилась в трезвому состоянии, не забывала что она временная.

Что мы здесь для того, чтобы сделать жизнь наших граждан лучше.

Чтобы мы всегда отвечали за свои действия, и готовы были отчитываться перед обществом.

И, знаете, мы совершенно точно готовы это делать.

Но тогда, когда слышим конструктивную критику, подкрепленную фактами.

Можно ли назвать сюжет "Схем" подкрепленный фактами и объективным? Увы но нет.

Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"?

Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего.

Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения.

Завтра любой может выпустить такой сюжет, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку.

Является ли это приемлемым, является ли это журналистикой, является ли это профессиональной работой?

Любой человек с навыками критического мышления скажет, что нет.

Мы готовы отвечать на любые вопросы, готовы к общению с журналистами. Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях.

Тогда, уверен, у нас будет конструктивный диалог и успешная страна - к чему мы все безусловно стремимся", - заявил Андрей Ермак.

После Ермака опровергла встречу с Патрушевым и пресс-секретарь Зе Юлия Мендель.

"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал.

Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что Президент договаривался за спинами общества с российским чиновником.

Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" - это отрицать факт встречи Президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили", - написала Мендель в Facebook.

А коллега Мендель из Кремля - Дмитрий Песков - охарактеризовал информацию "Схем" одним словом: "Вранье".

Позже официальное опровержение встречи с Патрушевым выпустил Офис украинского президента. Он также потребовал у "Схем" извинений и заявил, что подает в суд.

"Офис Президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся к суд с иском, в котором потребуем опровержений и извинений.

Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя - телеканала "UA: Перший" на распространение в его эфире информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием", - говорится в сообщении ОП.

Удар по переговорам с Россией

Опровержения со стороны официальных лиц в Киеве и в Москве вряд ли остановят волну "зрады", которая уже поднялась после сюжета "Схем".

И это может иметь последствия для переговорного процесса с Москвой.

"Даже если встречи и не было, то тема все равно начнет жить своей жизнью", - пишет телеграм-канал "Политика Страны". - Ермак, в силу своего функционала (основной переговорщик с Москвой) имеет очень широкие связи с Россией. Занимается решением там разного рода вопросов. В том числе и коммерческих.

Естественно, что в процессе он общается (чаще всего неофициально) с теми или иными российскими чиновниками. Общаются с ними и близкие к Ермаку люди (вроде Тэдеева, который также упоминался в сюжете "Схем"). И, вполне может быть, в круге этого общения есть и Патрушев.

И рано или поздно данные об этих контактах всплывут. Тем более, что против Ермака и его партнера по переговорам Дмитрия Козака в самой России уже идет информвойна. А потому оттуда вполне могут "сливать" информацию.

И тогда Ермаку придется оправдываться, что-то придумывать. Доказывать, что он не русский шпион.

Будет ли он эффективен в таких обстоятельствах как переговорщик с Россией? Вряд ли.

Для того подобные "сливы", собственно, и осуществляются – создать максимальные трудности для переговорного процесса Киева и Москвы.

Это похоже на ту же тактику, которую в своё время демократы в США использовали в отношении Трампа - максимально нагнетать вокруг любых (реальных или мнимых) его контактов с Россией. Чтоб тот на пушечный выстрел боялся подойти к любым договорённостям с Путиным.

И в такой ситуации самая правильная тактика для власти выступать с открытым забралом. Четко артикулируя, что переговоры с Россией идут и будут идти. В конце концов, на это у Зеленского и его команды есть мандат от избирателей", - пишет "Политика Страны".