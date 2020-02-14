Новая мегазвезда поп-сцены, 18-летняя американка Билли Айлиш обнародовала песню "No Time To Die" - заглавную композицию для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда.

18 февраля на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне Билли Айлиш впервые исполнит композицию "No Time To Die" живьем.

"Записать песню для фильма из такой легендарной серии - это большая честь для меня. Джеймс Бонд - самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке", - сообщила певица.

Видео: youtube.com

"Не время умирать" станет 25-м фильмом Бондианы, роль британского спецагента в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг. Режиссером картины выступил Кэри Фукунага. Музыку к фильму написали Ханc Циммер и бывший гитарист The Smiths Джонни Марр. Премьера состоится 9 апреля 2020 года.

Напомним, что главная награда Грэмми за альбом года досталась юной американке Билли Айлиш.

Также "Страна" писала о том, кто такая Билли Айлиш, которая унесла с конкурса Грэмми сразу пять статуэток.