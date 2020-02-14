Вчера днем, 13 февраля, в заведении "Fayna Familiya" на столичном бульваре Дружбы Народов произошла дерзкая кража. По информации наших источников в полиции, жертвой карманников стал киевский адвокат-криминалист, который, по иронии судьбы, вытаскивает из-за решетки таких персонажей, как его обидчики.

Пока защитник обедал, ненадолго упустил из вида свою сумку. А щипачам только этого и нужно было. Воспользовавшись обеденной кутерьмой, они незаметно для потерпевшего завладели его сумкой, в которой было более 30 000 гривен в брендовом портмоне, личные документы адвоката и дорогостоящий ноутбук "Macbook" со служебной документацией адвоката.

Когда потерпевший хватился пропажи, сразу вызвал полицию, но воров уже след простыл. По обращению потерпевшего завели уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины - Кража, однако воров поймать пока не удалось.

Потерпевший сетовал, что больше всего жаль рабочей документации, которую выкрали вместе с ноутбуком. В полиции считают, что конечно же воры не вернут ноутбук, узнав что обокрали адвоката по "уголовке", наоборот попытаются побыстрее избавиться от такого опасного "улова".

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