Чиновники поста "Херсон-аэропорт" Черноморской таможни брали деньги с импортеров товаров из одной из стран Ближнего Востока. "Тариф" составлял 300-500 долларов с человека.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"За различные суммы взяток должностные лица "не замечали" возможных нарушений коммерсантами установленных норм ввоза в Украину товаров иностранного производства. Таким образом чиновники минимизировали суммы обязательных платежей при осуществлении контроля ввоза товаров, что наносило ущерб госбюджету", - говорится в сообщении.

"Тариф" зависел от стоимости багажа и составил 300-500 долларов с человека. Фигуранты могли получать до 4 тысяч долларов за смену.

Правоохранители задержали одного из чиновников после получения очередной взятки. Идут следственные действия по уголовному производству согласно ч.3 ст 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Фото: ssu.gov.ua

Видео: youtube.com

Напомним, что ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях в связи с ввозом автомобилей по заниженным пошлинам.

Также мы писали о том, что в СБУ сообщили подробности дела против таможенников и фискалов в трех западных областях Украины.