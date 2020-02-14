Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование программы "Схемы" по поводу январского визита президента Владимира Зеленского в Оман. Там, как утверждают журналисты, Зеленский мог встречаться с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, который, по данным журналистов, прилетел в Оман тем же самолетом, на котором оттуда улетел Зеленский.

Свое сообщение Андрей Ермак опубликовал на своей странице в Facebook.

"Можно ли назвать сюжет "Схемы" Радио Свобода таким, что подкреплено фактами и является объективным? К сожалению, нет. Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"? Мы хотим диалога, и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета "Схем" в том, что комментировать там нечего", - написал он.

Ермак утверждает, что расследование программы "Схемы" является неправдивым. "Это все - неправда от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", - считает он.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Госуправделами сообщили, что не оплачивали визит Зеленского в Оман.

Также мы писали писали о том, что Зеленский летал в Оман не с официальным визитом.